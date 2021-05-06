 

Белый фермер-инвалид бросает вызов администрации Байдена за дискриминацию по расовому признаку

Американский фермер из Висконсина Адам Фауст, у которого вместо обеих ног -- протезы, подал в суд на администрацию Байдена за то, что введённая президентом США амнистия по займам для фермеров (на неё выделено 4 миллиарда долларов) доступна чёрным, азиатам, латиносам или индейцам, но недоступна белым американцам.
Фауст разводит коров молочной голштинской породы на семейной ферме. Он уже родился инвалидом, а потом потерял обе ноги вследствие болезни. Вместе с другими фермерами-истцами из Висконсина, Миннесоты, Южной Дакоты и Огайо он указывает, что федеральная программа, внедряемая администрацией президента, по сути является расистской.
Между тем, только 1,3% американских фермеров -- чёрные. 
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APN.ru