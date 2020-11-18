 

Трампа пугают распространением ковида "из-за затягивания перехода власти"

 

Вивек Мурти, сопредседатель целевой группы Байдена по COVID-19, заявил, что отказ команды Дональда Трампа от встреч и сотрудничества с советниками Джо Байдена по переходу власти может нанести ущерб способности противостоять пандемии. Несколько ассоциаций врачей и медсестёр опубликовали совместное письмо, в котором призвали администрацию Трампа поделиться с командой Байдена данными о COVID-19, такими как запасы оборудования, медицинских принадлежностей и вместимость больничных коек.

В настоящее время Трамп и его союзники отказываются признать поражение на президентских выборах и оспаривают их результаты.


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