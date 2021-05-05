Число британцев, страдающих от депрессии, за время ковидокризиса удвоилось

Около 21% опрошенных Национальной статистической службой Великобритании заявили, что с начала 2020 года хотя бы раз переживали ту или иную форму депрессии. Для сравнения: за 2019 год этот показатель составил 10%.

В особенности часто депрессивные состояния во время ковидокризиса начали испытывать молодые люди возрастом от 16 до 39 лет. 29% из них признали, что за прошедший год испытывали депрессию; ранее этот показатель составлял 11%.

Исследование британской статистической службы основано на данных, собранных с 27 января по 7 марта 2021 года среди людей старше 16 лет.