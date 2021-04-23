 

Великобритания взяла в долг рекордную сумму за всё время отслеживания данных

 

Государственные заимствования Великобритании по итогам финансового года, завершившегося в марте, стали рекордными с начала отслеживания годовых данных в 1947 году: объём заимствований "в условиях пандемии коронавируса" составил 303,1 млрд фунтов стерлингов ($421 млрд). Это 14,5% британского ВВП.

В марте 2021 года чистый объём госзаимствований Великобритании составил 28 млрд фунтов, хотя эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 22,5 млрд фунтов. В марте прошлого года заимствования составили 7 млрд фунтов.

Бюджетные доходы в минувшем финансовом году, по предварительным данным, составили 523,6 млрд фунтов, снизившись на 34,2 млрд в связи с уменьшением налоговых сборов. Госрасходы, напротив, увеличились на 203,2 млрд, до 941,7 млрд.


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APN.ru