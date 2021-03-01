70% россиян стали больше экономить, Мишустин утвердил выделение 7,7 млрд рублей на кредиты бизнесу

Почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями ковидокризиса:

"По данным нового глобального исследования NielsenIQ (ранее Nielsen), количество российских потребителей, финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19, удвоилось с сентября 2020 года по январь 2021 года, достигнув 53% (+26 п. п.). Вместе с тем даже среди 47% потребителей, которые не столкнулись с уменьшением доходов вызванным COVID-19, 16% стали внимательнее контролировать, как тратят деньги. Таким образом, семь из 10 (69%) потребителей в России оказались вынуждены следить за расходами и экономить".

Четыре из 10 (38%) опрошенных потребителей в России не чувствуют уверенности в своём финансовом положении, если влияние ковидокризиса сохранится в ближайшие 3-6 месяцев.