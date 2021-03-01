 

70% россиян стали больше экономить, Мишустин утвердил выделение 7,7 млрд рублей на кредиты бизнесу

 

Почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями ковидокризиса:

"По данным нового глобального исследования NielsenIQ (ранее Nielsen), количество российских потребителей, финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19, удвоилось с сентября 2020 года по январь 2021 года, достигнув 53% (+26 п. п.). Вместе с тем даже среди 47% потребителей, которые не столкнулись с уменьшением доходов вызванным COVID-19, 16% стали внимательнее контролировать, как тратят деньги. Таким образом, семь из 10 (69%) потребителей в России оказались вынуждены следить за расходами и экономить".

Четыре из 10 (38%) опрошенных потребителей в России не чувствуют уверенности в своём финансовом положении, если влияние ковидокризиса сохранится в ближайшие 3-6 месяцев.

 
 
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса (ФОТ 3.0), которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса.

ФОТ 3.0 сменит предыдущую льготную программу ФОТ 2.0 (предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до ковидокризиса), действие которой закачивается 1 апреля. В новом формате ставка кредита составит 3%". Заёмщик в течение первого полугодия не будет выплачивать основную задолженность и проценты по кредиту, во втором полугодии это можно будет делать ежемесячно равными долями.

Принять участие в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из сферы ресторанного и гостиничного бизнеса, туризма, культуры, развлечений и спорта. Объём кредита будет зависеть от числа сотрудников предприятия, максимальная сумма составляет 500 млн рублей. Основным условием является сохранение заёмщиком не менее 90% рабочих мест во время действия договора.

 

С 9 марта по 1 июля 2021 года можно будет оформить кредит на срок до года. 

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