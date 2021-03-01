70% россиян стали больше экономить, Мишустин утвердил выделение 7,7 млрд рублей на кредиты бизнесу

Почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями ковидокризиса:
Четыре из 10 (38%) опрошенных потребителей в России не чувствуют уверенности в своём финансовом положении, если влияние ковидокризиса сохранится в ближайшие 3-6 месяцев.
ФОТ 3.0 сменит предыдущую льготную программу ФОТ 2.0 (предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до ковидокризиса), действие которой закачивается 1 апреля. В новом формате ставка кредита составит 3%". Заёмщик в течение первого полугодия не будет выплачивать основную задолженность и проценты по кредиту, во втором полугодии это можно будет делать ежемесячно равными долями.
Принять участие в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из сферы ресторанного и гостиничного бизнеса, туризма, культуры, развлечений и спорта. Объём кредита будет зависеть от числа сотрудников предприятия, максимальная сумма составляет 500 млн рублей. Основным условием является сохранение заёмщиком не менее 90% рабочих мест во время действия договора.
С 9 марта по 1 июля 2021 года можно будет оформить кредит на срок до года.