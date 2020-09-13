Как определить депрессию по частоте сердечных сокращений

Немецкие учёные, наблюдая за сердечными сокращениями тридцати добровольцев, половина из которых находились в глубокой депрессии, выяснили , что у таких людей частота сердечных сокращений на 10-15 ударов в минуту выше нормы.

По словам исследователей, погрешность этой характеристики в диагностировании депрессии составляет не более 10%, и она может быть очень важна для диагностики на ранней стадии.

По оценкам ВОЗ, от депрессии сегодня страдает более 300 млн человек по всему земному шару.