 

Как определить депрессию по частоте сердечных сокращений

Немецкие учёные, наблюдая за сердечными сокращениями тридцати добровольцев, половина из которых находились в глубокой депрессии, выяснили, что у таких людей частота сердечных сокращений на 10-15 ударов в минуту выше нормы. 
 
По словам исследователей, погрешность этой характеристики в диагностировании депрессии составляет не более 10%, и она может быть очень важна для диагностики на ранней стадии. 
 
По оценкам ВОЗ, от депрессии сегодня страдает более 300 млн человек по всему земному шару. 
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