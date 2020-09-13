Как определить депрессию по частоте сердечных сокращений
- 13.09.2020, 18:44,
- Новости
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Немецкие учёные, наблюдая за сердечными сокращениями тридцати добровольцев, половина из которых находились в глубокой депрессии, выяснили
, что у таких людей частота сердечных сокращений на 10-15 ударов в минуту выше нормы.
По словам исследователей, погрешность этой характеристики в диагностировании депрессии составляет не более 10%, и она может быть очень важна для диагностики на ранней стадии.
По оценкам ВОЗ, от депрессии сегодня страдает более 300 млн человек по всему земному шару.