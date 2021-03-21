 

Как изменилось благосостояние граждан Китая и Индии за 2020-й год

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), благосостояние трудящихся и в Китае (крупнейшая мировая экономика), и в Индии (третья по величине мировая экономика) за 2020-й год снизилось, но это привело к неодинаковым результатам.  
Если считать бедными тех, кто живёт на два доллара в день или меньше, людьми с низким доходом -- тех, кто живёт на 2-10 долларов в день, а средним доходом -- жизнь на 10-20 долларов в день, то за время ковидокризиса в Китае стало больше людей с низким доходом (на 30 млн), уменьшилось число людей со средним и вышесредним доходом (на 28 млн), но почти не изменилось число бедных. В то же время в Индии число бедных за время ковидокризиса подскочило на 75 млн -- фактически, в категорию бедных перешли люди, прежде имевшие средний и низкий доход (их число в Индии уменьшилось на 67 млн).

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APN.ru