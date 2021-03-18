Ковидокризис вызвал "лавинообразное" нарастание бессонницы

Число страдающих от бессонницы людей во время ковидокризиса нарастает лавинообразно, сообщил
президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов:
"Я отслеживаю ситуацию, занимаюсь специально бессонницей на фоне пандемии, если в апреле [2020 года] приблизительно ещё запросов не было - бессонница после COVID-19, после коронавируса, то уже к сентябрю они появились, а потом лавинообразно нарастали. Вот сейчас, февраль - март 2021 года, - 3-4 тыс. запросов в месяц с конкретной проблемой бессонницы после коронавируса. Однозначно частота [случаев] бессонницы существенно наросла".
Основными причинами стали стресс из-за боязни заболеть ковидом, а также отсутствие достаточной физической нагрузки и слом режима дня из-за удалённой работы и изоляции.
Всемирная Организация Здравоохранения отметила
, что число людей, умирающих от ковида в Европе, сейчас выше, чем в то же время в 2020-м году.
Причём в особенности это касается тех стран, которые "успешно справились" с ковидом в прошлом году.