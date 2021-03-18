Ковидокризис вызвал "лавинообразное" нарастание бессонницы

"Я отслеживаю ситуацию, занимаюсь специально бессонницей на фоне пандемии, если в апреле [2020 года] приблизительно ещё запросов не было - бессонница после COVID-19, после коронавируса, то уже к сентябрю они появились, а потом лавинообразно нарастали. Вот сейчас, февраль - март 2021 года, - 3-4 тыс. запросов в месяц с конкретной проблемой бессонницы после коронавируса. Однозначно частота [случаев] бессонницы существенно наросла".