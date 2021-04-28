 

Фальшивой валюты в РФ стало больше в разы

 

По данным Центробанка, количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков иностранных государств в первом квартале 2021 года (6080 штук) увеличилось в 15 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года (393 штуки) и в 13 раз по сравнению с четвёртым кварталом того же года (469 штук).

Для сравнения: за весь 2020 год было выявлено 1730 поддельных иностранных дензнаков.

Среди выявляемых подделок большинство составили фальшивые доллары США (5968 штук). Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов серии 2013 года.

Подскочило и количество выявленных поддельных евро, в то время как количество выявленных фальшивых рублей снизилось. В первом квартале 2021 года был выявлен 9831 поддельный российский дензнак, что на 13% меньше, чем годом ранее, а по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года снижение составило 32%.

Традиционно предпочтением у преступников пользуется пятитысячная банкнота, на долю подделок этого дензнака пришлось 81% обнаруженных в первом квартале фальшивых денег.


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APN.ru