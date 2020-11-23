Американский институт экономических исследований подсчитал примерную цену локдауна

Американский институт экономических исследований (American Institute for Economic Research) подготовил доклад в виде таблиц, где описал уже наступившие последствия локдауна для ментального здоровья, экономики, рынка занятости, образования, здравоохранения и криминальной обстановки в США и в мире, всё это со ссылками на официальные источники.

Приведём лишь некоторые показатели:

-- к августу 2020 года число проявлений тревожности увеличились втрое по сравнению со вторым кварталом 2019 года, число проявлений депрессии -- вчетверо, и более чем в сорока штатах США возросла смертность, связанная с употреблением опиатов;

-- с апреля по октябрь 2020 года на 24%, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось число обращений к детским психологам с детьми от 5 до 11 лет, и на 31% -- с детьми от 12 до 17 лет;

-- в апреле 2020 года безработица в США выросла до 14,7%, и это высочайший показатель с 1948 года;

-- на 25-50% уменьшилась диагностика по различным видам раковых заболеваний, и это же можно сказать о других заболеваниях с высокой смертностью, прежде всего, о сердечно-сосудистых;

-- назначения химиотерапии уменьшились на 45-66%, а срочное лечение раковых заболеваний на ранних стадиях уменьшилось на 70-89%;

-- за первые шесть месяцев 2020 года число убийств в США выросло на 14,8%, а в период с июня по август число убийств подскочило на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

-- на 19,2% увеличилось число поджогов, в городах-миллионниках оно выросло на 52,1%;

-- на закупку СИЗов и соблюдение ковидных протоколов рестораны потратили, в среднем, по 7 400 долларов; для двух третей из них потребуется полгода, чтобы отбить эти дополнительные затраты; 86% ресторанов сократили штат.