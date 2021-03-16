 

Как меняются российские вложения в госбумаги США

 

Россия в январе 2021 года увеличила объём вложений в американские государственные ценные бумаги с $6,011 млрд (в декабре 2020 года) до $6,145 млрд. 

На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,7 млрд вместо $1,2 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных - $3,4 млрд по сравнению с $4,8 млрд в декабре 2020 года.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле 2018 года их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае -- до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объём вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралём: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Затем в апреле вновь увеличила объём вложений до $6,85 млрд, благодаря краткосрочным облигациям. В мае Россия сократила объём вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США осталась Япония с показателем $1,27 трлн. Второе место с $1,09 трлн занимает Китай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения
» Экспорт еды из России в 2020 году вырос на 14%
» Стабфонд поделили
» В Минфине всё спокойно
» Банки списывают миллиарды
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Как меняются российские вложения в госбумаги США

  • 21:23
  • 212

Увеличен подушевой норматив в рамках ОМС

  • 21:17
  • 204

Россияне стали ещё меньше интересоваться политикой

  • 20:22
  • 219
Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

138 демонстрантов убиты в Мьянме

  • 22:38
  • 521

Приговоры за взятки. Выплаты незаконно задержанным

  • 22:31
  • 559
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru