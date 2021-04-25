 

В Лондоне прошла грандиозная демонстрация против ковидорегуляций

В субботу в Лондоне прошла многодесятитысячная демонстрация людей, съехавшихся из разных уголков Британии, против наложенных правительством ковид-ограничений. Оценки численности людей расходятся от официальных полицейских десяти тысяч до полумиллиона, о чём говорят сами собравшиеся. С уверенностью можно судить о том, что шествие по улицам Лондона, начавшись в Гайд-парке, растянулось на километры. 
Люди выкрикивали лозунги "Объединяйтесь за свободу" и "Верните свою свободу", а также "Хэнкока под арест" (Мэтт Хэнкок -- министр здравоохранения), лозунги против так называемых "паспортов здоровья", обязательной вакцинации и "новой нормальности". Собравшиеся не носили маски и не соблюдали "социальную дистанцию", отмечены и случаи стычки с полицией, хотя в основном полиция нейтрально следила за происходящим и иногда вступала в разговор с митингующими.

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APN.ru