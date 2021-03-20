 

По всей Европе прошли массовые выступления против ковид-ограничений

Сегодня во многих странах Европы прошли массовые выступления против ковид-ограничений.
 
В Вильнюсе акция протеста прошла на Кафедральной площади, где несколько сотен собравшихся требовали отменить карантин и обязательное ношение масок, остановить вакцинацию и открыть границы страны.

В трёх городах Финляндии (Хельсинки, Оулу, Сейнайоки) сотни участников протестного марша прошли с плакатами по центральным улицам призывая ослабить ограничения, гарантировать право на работу и свободу передвижения.

Демонстранты шли большой группой и не использовали маски.  

В Варшаве массовая акция протеста прошла под девизом "Нас объединяет сила". Участники демонстрации выступают против введения в стране ограничительных мер, требуют соблюдения свободы слова, права на передвижение и массовые собрания, возможности вести бизнес и доступа к медицинским процедурам. Полицейские через громкоговорители призывали людей разойтись, так как под предлогом ковида массовые собрания в стране запрещены.  

Полиция трёх крупнейших городов Швеции - Стокгольма, Гётеборга и Мальмё - разогнала несанкционированные демонстрации против ковид-ограничений. "Причина заключается в том, что число участников превышает разрешенное для собраний количество - восемь человек", - говорится в сообщении.

Предыдущая крупная акция протеста против ковид-ограничений прошла в Стокгольме 6 марта на пощади Медборьярплатсен под лозунгом "Марш тысяч людей за свободу и истину".

 

В Чехии за отмену ковид-ограничений, от имени недовольных граждан республики, выступил бывший президент страны (2003-2013) Вацлав Клаус. Он отметил:

"Уже год мы живем в условиях жестких ограничений, карантина и локдауна, которые принесли нам только разногласия, но ни в коем случае не устранили эпидемию. Несмотря на все введенные правительством меры, наша республика остается одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государством с наибольшим [в пересчёте на 100 тыс. жителей] числом жертв. Наши основные гражданские права и свободы были на длительное время, если, боюсь, не насовсем, ограничены". 

Ответственность Клаус возложил на кабинет министров премьера Андрея Бабиша, проводящего "катастрофическую правительственную политику". Она, как отметил Клаус, "привела к фактической ликвидации некоторых отраслей и большого числа предпринимателей, огромным финансовым потерям в бизнес-сфере, нарушениям всей системы образования, а также полному расстройству общественных финансов". Её следствием стало ухудшение здоровья граждан и их длительная изоляция.

 

В городе Кассель в Германии на демонстрацию против ковид-ограничений, даже по полицейской оценке, собралось не менее 20 000 участников. И против них полиция применила дубинки, водомёты и перцовый газ. "Протестующие не соблюдали масочный режим и правило социальной дистанции и не следовали указаниям властей", "атмосфера крайне агрессивная", "одного из фоторепортёров ударили в лицо".

В Берлине полиция разогнала собравшихся у Бранденбургских ворот "ультраправых", которые "не соблюдали правила гигиены". 

 

В Амстердаме ветераны военных действий пытались прикрыть протестующих от полиции живой цепью. Оттого, что акция не была санкционирована, многие участники её были без масок и не желали расходиться, полиции "пришлось" разогнать демонстрацию кавалерией и водомётами.

 

В Брюсселе более тысячи человек приняли участие в массовом "пикнике протеста" в городском парке Буа де ля Камбр. Собравшиеся призывали к борьбе с санитарной диктатурой: "Мы боремся за наше главное человеческое право - выходить на улицу и общаться. Власти пытаются защищать наше физическое здоровье, разрушая психическое. Это невыносимо".

 

 

В Лондоне многие тысячи людей, включая учёного-метеоролога Пирса Корбина и актёра Лоренса Фокса, собрались в Гайд-Парке, а затем прошли по центру города. Люди несли плакаты, говорящие, что ковидорегуляции убивают будущее детей и что свобода выше страха. Большинство не носили масок и не соблюдали "социальную дистанцию", полиция применяла силу и производила задержания "за нарушение ковид-ограничений". Много фотографий с лондонского митинга можно посмотреть здесь

 

Также массовые протесты прошли в Швейцарии, в хорватском Загребе и в Киеве. 

 

Фотографии из Хорватии, Берлина и Касселя можно посмотреть здесь


 




 

 

 

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