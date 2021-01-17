В Амстердаме людей, выступивших против ковидоограничений, разогнали водомётом и конной полицией

В Амстердаме разогнали водомётом
около пятисот человек, собравшихся на Музейной площади, чтобы выступить против ковидоограничений. Также были задействованы конная полиция и пешие полицейские, вооружённые дубинками. Полиция объяснила своё решение тем, что протестующие не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.
В настоящее время правительство Нидерландов является ограниченно действующим: весной оно должно уйти в отставку из-за скандала
, когда тысячи семей были ложно обвинены в мошенничестве с детскими пособиями.