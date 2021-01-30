В Париже полиция разогнала оргию, участники которой не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию

Французская полиция разогнала
сексуальную оргию из примерно ста участников, собравшуюся на складе в пригороде Парижа. Сексуальные оргии с добровольным участием совершеннолетних во Франции разрешены законом, однако "либертены", как они сами себя называют, не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Троих организаторов мероприятия арестовали, прочих участников оштрафовали и порекомендовали им ознакомиться с "базовым сексуальным образованием", ведь во время поцелуев легко заразиться ковидом-19.