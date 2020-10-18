 

В Лондоне тысячи людей выступили против коронавирусных ограничений

Тысячи людей вышли в субботу на улицы Лондона с лозунгами "Сожги свою маску" и "Это тирания". 
 
Около 200 000 человек в одном только Центральном Лондоне могут потерять работу из-за мер, которые внедряет британское правительство, чтобы сдержать распространение коронавируса. Одним из лидеров протеста стал 73-летний Пирс Корбин, брат Джереми Корбина -- бывшего (вплоть до 04.04.2020) лидера Лейбористской партии.
 
Митингующие не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию. Они также выкрикивали лозунги против вакцинации и сравнивали ковид с гриппом.
 
Британские нововведённые регуляции предполагают, что люди теперь не имеют права принимать у себя дома никого, кроме членов своей семьи, а также собираться за пределами дома, в том числе на открытом воздухе, группами более 6 человек.
 


 

 

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