 

За последний год россиянки стали чаще откладывать рождение детей на более позднее время

Согласно данным ВЦИОМа, за последний год больше трети россиянок (36%) стали откладывать рождение детей на более позднее время, а четверть (24%) — самостоятельно подбирать метод контрацепции. 25% ограничили свои посещения гинеколога из страха заразиться ковидом. 
При этом, по мнению гинекологов, за последний год пациентки стали чаще использовать онлайн-форматы консультаций, больше беспокоиться о своём
здоровье, чаще заниматься самолечением и самостоятельно назначать себе препараты (по 58%, 53% и 51% соответственно). 

По мнению подавляющего большинства женщин врачей-гинекологов (92%), необходимо совершать не менее одного визита к гинекологу в год с профилактической целью. Женщины-врачи чаще посещают гинекологов, чем россиянки в среднем (в 2020 году -- 66% и 53% соответственно).



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APN.ru