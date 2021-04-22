За последний год россиянки стали чаще откладывать рождение детей на более позднее время
- 22.04.2021, 19:33,
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Согласно данным ВЦИОМа
, за последний год больше трети россиянок (36%) стали откладывать рождение детей на более позднее время, а четверть (24%) — самостоятельно подбирать метод контрацепции. 25% ограничили свои посещения гинеколога из страха заразиться ковидом.
При этом, по мнению гинекологов, за последний год пациентки стали чаще использовать онлайн-форматы консультаций, больше беспокоиться о своём
здоровье, чаще заниматься самолечением и самостоятельно назначать себе препараты (по 58%, 53% и 51% соответственно).
По мнению подавляющего большинства женщин врачей-гинекологов (92%), необходимо совершать не менее одного визита к гинекологу в год с профилактической целью. Женщины-врачи чаще посещают гинекологов, чем россиянки в среднем (в 2020 году -- 66% и 53% соответственно).