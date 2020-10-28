Продажи оружия в США выросли на 91%

В Мичигане и Нью-Джерси продажи оружия увеличились, по сравнению с прошлым годом, на 198% и на 180% соответственно. За 9 месяцев 2020 года американцы приобрели 15,1 млн единиц оружия. Это на 91% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Заметно выросло число тех, кто покупает своё первое оружие. Чаще стали покупать оружие женщины и чернокожие.

По данным сетевого ресурса Axios, в США на каждых сто жителей приходится 120,5 единиц оружия.



