 

В Швеции растёт число заражённых ковидом, но не число смертей от него

В Швеции растёт число заражённых ковидом, но не число смертей от него
В Швеции, где практически отсутствуют ограничительные регуляции в связи с коронавирусом, как и в других странах, увеличивается число выявляемых инфицированных. Однако при этом остаётся почти неизменным число смертей. Возможно, что отсутствие дополнительных обременений к болезни  (малоподвижность, ухудшение насыщения крови кислородом, постоянная психологическая накачка) способствовало тому, чтобы дополнительно не увеличивалось количество людей, переносящих болезнь в тяжёлой форме.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В Швеции растёт число заражённых ковидом, но не число смертей от него
 
 
 
 

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