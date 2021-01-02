 

В США растут цифры ковидных госпитализаций, но многие американские медики по-прежнему не хотят вакцинироваться

В Соединённых Штатах продолжают увеличиваться цифры ковидных госпитализаций. На 1 января здесь выявлено 160 606 новых случаев заражения, доведя общий счёт до 20,128,693. Особенно тяжёлое положение сложилось в Калифорнии, где наблюдается нехватка коек, а из всей Калифорнии -- в особенности в Лос-Анджелесе, где "каждые десять минут один пациент умирает от респираторного вируса" (не уточняется, ковид ли это). 
 
Тем не менее даже в Калифорнии и даже в Лос-Анджелесе многие медики не спешат делать прививку от ковида, заявляя, что не желают быть подопытными кроликами. По Калифорнии эти цифры колеблются от 20 до 50%, в Техасе составляют 50%, а в штате Огайо -- все 60%. Во властных кругах ведутся разговоры о том, каким образом принудить массы людей к участию в вакцинации, "чтобы положить конец пандемии". 
 
Между тем недавнее исследование в США не выявило никакой связи между обязательным ношением масок и снижением заболеваемости в тех или иных штатах. Напротив, в штатах, где нет обязательного масочного режима, заболеваемость ковидом на 100 000 человек оказалась существенно меньше (17 человек против 27 в штатах с обязательным масочным режимом). 
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APN.ru