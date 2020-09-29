 

Менее 2% больничных коек в Великобритании заняты пациентами с ковидом

В Великобритании, где внедряются карантинные меры, лишь 1800 больничных коек из 110 000 ныне заняты больными ковидом, это официальные данные.
 
Даже на пике кризиса, в апреле, когда число тяжёлых случаев было втрое больше, "под ковидом" была лишь четверть больничных коек. 40 000 кроватей при этом пустовали, но многие пациенты не получали срочное лечение. "Из-за больничного хаоса" в Великобритании в марте-апреле умерло 16 000 человек.
 
То, что число госпитализаций возрастёт до весеннего уровня, признаётся маловероятным. 
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APN.ru