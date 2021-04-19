Противоречивые сведения о вакцинации в Израиле

О вакцинации в Израиле (страна принадлежит к мировым лидерам по её темпам, больше половины населения привиты уже двумя дозами вакцины) сообщаются противоречивые сведения. С одной стороны
, "через два месяца после начала вакцинации количество заражений снизилось на 77%, а тяжёлых случаев COVID-19 – на 67%. Особенно сильно подобная тенденция проявилась среди пожилых людей, которые наиболее уязвимы для инфекции и получили прививки первыми".
С другой стороны
, "средние показатели смертности от коронавируса в Израиле сейчас, примерно, такие же, как были в начале августа, — но тогда в стране было 26 тысяч «активных» больных, в шесть раз больше, чем сегодня...
Чем объясняется сдвиг в сторону повышения доли тяжелобольных и роста смертности относительно общего числа регистрируемых случаев коронавирусной инфекции на фоне массовой вакцинации, неизвестно. Причины могут быть разными, и Минздрав не дает разъяснений по этому вопросу".