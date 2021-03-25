Фейсбук и Твиттер упрекнули в недостаточной цензуре

обратили внимание на то, что на страницы противников вакцинации на упомянутых ресурсах подписаны 59 млн человек; они считают , что у соцсетей есть реальная возможность бороться с информацией, которая "представляет прямую угрозу здоровью и безопасности" граждан страны. Генеральные прокуроры двенадцати штатов США обвинили "Фейсбук" и "Твиттер" в том, что они недостаточно борются с "дезинформацией, распространяемой противниками вакцинации от нового коронавируса". Прокуроры, что у соцсетей есть реальная возможность бороться с информацией, которая "представляет прямую угрозу здоровью и безопасности" граждан страны.

Представитель компании "Фейсбук" ответил, что компания и так уже удалила "миллионы частиц дезинформации" о ковиде и вакцинации и борется с "вакцинной нерешительностью", регулярно снабжая пользователей "надёжной информацией от медицинских властей".

Твиттер также сказал, что удалил уже более 22 400 твитов о ковиде, которые не соответствовали политике компании.

Европарламент проголосовал за ускорение процедуры утверждения в ЕС цифрового сертификата вакцинации от ковида, ставя в прямую зависимость от вакцинации свободу передвижения в Евросоюзе: Между тем

"Те, кто не будет вакцинирован, должны будут соблюдать процедуры национальных санитарных администраций. У тех, кто будет вакцинирован, появится возможность показать, что они менее опасны (эпидемиологически) для других".



