 

Фейсбук и Твиттер упрекнули в недостаточной цензуре

Генеральные прокуроры двенадцати штатов США обвинили "Фейсбук" и "Твиттер" в том, что они недостаточно борются с "дезинформацией, распространяемой противниками вакцинации от нового коронавируса". Прокуроры обратили внимание на то, что на страницы противников вакцинации на упомянутых ресурсах подписаны 59 млн человек; они считают, что у соцсетей есть реальная возможность бороться с информацией, которая "представляет прямую угрозу здоровью и безопасности" граждан страны.  
Подписавшие письмо прокуроры принадлежат к партии "демократов".
Представитель компании "Фейсбук" ответил, что компания и так уже удалила "миллионы частиц дезинформации" о ковиде и вакцинации и борется с "вакцинной нерешительностью", регулярно снабжая пользователей "надёжной информацией от медицинских властей". 
Твиттер также сказал, что удалил уже более 22 400 твитов о ковиде, которые не соответствовали политике компании. 
 
Между тем Европарламент проголосовал за ускорение процедуры утверждения в ЕС цифрового сертификата вакцинации от ковида, ставя в прямую зависимость от вакцинации свободу передвижения в Евросоюзе: 

"Те, кто не будет вакцинирован, должны будут соблюдать процедуры национальных санитарных администраций. У тех, кто будет вакцинирован, появится возможность показать, что они менее опасны (эпидемиологически) для других".

 
 

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