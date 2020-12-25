Всемирная организация здравоохранения отменила одно из ключевых положений эпидемиологии XX века

Коллективный или стадный иммунитет (herd immunity) -- эффект сопротивления распространению инфекции внутри коллектива, который возникает, когда большое количество людей (50-70%) имеют личный иммунитет. Понятие известно с 1920-х годов и стало одним из ключевых
для развития эпидемиологии в XX веке. Достижение коллективного иммунитета возможно как при увеличении числа людей, перенёсших болезнь, так и при массовой вакцинации. До недавнего времени это отражалось в формулировках на сайте Всемирной организации здравоохранения, однако в ноябре формулировка была изменена
: теперь, по мнению ВОЗ, коллективный иммунитет может быть достигнут только с помощью вакцинации.
Прежде коллективный иммунитет, достигаемый переболевшими, никогда не ставился под сомнение; и даже после удаления информации с сайта ВОЗ, о нём писала
, с привлечением специалистов-вирусологов и иммунологов, "Нью-Йорк Таймс".