Семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на ИЖС

Правительство РФ распространит возможности получения семьями с детьми льготной ипотеки на строительство частного дома, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что благодаря этому более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия.
Сейчас семьи с детьми могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%.
Условия программы "Семейная ипотека" теперь будут распространены и на приобретение земельного участка:
Максимальная сумма кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн рублей, для других субъектов федерации -- 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.