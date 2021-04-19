 

Семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на ИЖС

 

Правительство РФ распространит возможности получения семьями с детьми льготной ипотеки на строительство частного дома, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что благодаря этому более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия.

Сейчас семьи с детьми могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%.

Условия программы "Семейная ипотека" теперь будут распространены и на приобретение земельного участка:

"Обязательное условие -- строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть земельный участок".

Максимальная сумма кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн рублей, для других субъектов федерации -- 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.



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APN.ru