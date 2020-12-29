 

Россияне взяли 73,8 млрд рублей по программе сельской ипотеки в 2020 году

 

Более 38,1 тыс. ипотечных кредитов выдано на территории России по программе сельской ипотеки. Объём выданных кредитов в денежном выражении составляет 73,8 млрд рублей.

Сельская ипотека - один из самых востребованных механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". По итогам 2020 года фактически граждане смогли приобрести либо начать строительство более 2 млн кв. м жилья.

Собственно, программа "Сельская ипотека" и действует с 2020 года, предусматривая условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жильё на сельской территории. Перечень кредитных организаций, участвующих в программе, включает девять банков. Взять льготную ипотеку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на момент возврата), на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.

 


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