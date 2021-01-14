 

Сбербанк снижает ставки по дальневосточной ипотеке

 

"Программа позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане до 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка не старше 19 лет.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или на строительство дома на территории Дальнего Востока, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальный срок кредита составляет 20 лет и 2 месяца, сумма кредита -- до 6 млн рублей. Первоначальный взнос -- от 15% от стоимости недвижимости.

Заёмщики могут получить льготную ипотеку до 31 декабря 2024 года, а кредиты на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотки -- до 31 декабря 2021 года.



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APN.ru