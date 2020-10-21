Российские ставки по ипотеке опустились до 8, 7, и даже 6%

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, ипотечные ставки в России сегодня находятся на историческом минимуме. По итогам сентября, с учётом льготной ипотеки под 6,5%, средняя ипотечная ставка в России составляет чуть более 7%, а средняя рыночная ставка (без учёта льготной ипотеки) находится на уровне 8%.

По заявлению Мутко, банк ДОМ.РФ предоставляет льготную ипотеку по ставке 5,9%. Ипотека - надёжный продукт, доля невозвратов или проблемных ипотечных кредитов находится примерно на уровне 1,5%.



