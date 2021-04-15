 

Сбербанк немного снизил ставку по льготной ипотеке

 

Сбербанк снижает ставку по программе льготной ипотеки до 5,75% при регистрации сделки в электронном виде (стандартная процентная ставка по ипотечной программе с господдержкой в Сбербанке начинается от 6,05% годовых).

Программа льготной ипотеки на новостройки в октябре была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей -- в других регионах. Первоначальный взнос -- 15%.

Рассматривается возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где не зафиксировано резкого роста цен на новостройки.


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APN.ru