Материнский капитал можно будет использовать на сельскую ипотеку

Правительство России подготовило постановление, согласно которому родители смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке. Ранее банки зачастую отказывали таким заёмщикам, однако программа сельской ипотеки стала очень востребованной. "Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке до 3%, чтобы построить себе дом или приобрести другое жильё в сельской местности, - сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. - Хотя такая возможность появилась только в текущем году, уже выдано более 27 тыс. льготных ипотечных кредитов".

Мишустин добавил, что кабмин расширяет список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять увеличенную сумму - 5 млн рублей. Ранее такое право было у сельских жителей в регионах Дальнего Востока и в Ленинградской области. "Теперь такая возможность будет и у тех, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе".