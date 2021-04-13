 

На "чёрную" зарплату согласны более трети россиян

 

Работать за так называемую "зарплату в конверте" согласились бы 36% россиян, среди сограждан в возрасте 35-44 лет -- 39% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru".

Мужчины чаще женщин соглашаются на "чёрную" зарплату - 40% и 33% респондентов соответственно.

В 2011 году работать на таких условиях соглашались 51% россиян. 


Чем выше заработок, тем в большей мере отвергается вариант согласия на "зарплату в конверте": среди россиян с ежемесячным заработком менее 30 тыс. рублей эта доля составляет 32%, среди респондентов, зарабатывающих более 80 тыс. рублей -- 43%.

 

29% россиян не знают, какой ответ дадут на предложение работать за "чёрную" зарплату, среди молодёжи в возрасте до 24 лет -- 32%.



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APN.ru