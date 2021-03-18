Жёны скрывают размер зарплаты чаще, чем мужья

Почти каждая шестая замужняя женщина в России (17%) не сообщает размер своей зарплаты супругу, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Что касается мужчин, то почти каждый восьмой респондент (13%) предпочитает не называть жене точную сумму своего заработка.

Таким образом, не называют сумму заработка своей половине 15% россиян, состоящих в браке, при этом не делают из этого секрета 80% семейных сограждан (среди респондентов 18-24 лет сумму своего ежемесячного заработка мужу или жене спокойно называют 94% респондентов).



