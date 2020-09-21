 

Большинство россиян продолжают работать по сниженной из-за карантина ставке

В сентябрьском исследовании сервиса Работа.ру, на основании ответов 3 900 опрошенных, сообщается, что 58% россиян стали получать сниженную зарплату из-за карантина, у 39% она осталась неизменной, а у 3% повысилась. 
 
При этом 81% россиян, которым снизили зарплату из-за карантина, продолжают работать по сниженной ставке и сейчас. У 18% зарплата вернулась на прежний уровень, у 1% она выросла. 
 

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