Большинство россиян продолжают работать по сниженной из-за карантина ставке

В сентябрьском исследовании сервиса Работа.ру, на основании ответов 3 900 опрошенных, сообщается , что 58% россиян стали получать сниженную зарплату из-за карантина, у 39% она осталась неизменной, а у 3% повысилась.

При этом 81% россиян, которым снизили зарплату из-за карантина, продолжают работать по сниженной ставке и сейчас. У 18% зарплата вернулась на прежний уровень, у 1% она выросла.



