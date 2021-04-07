 

Каждый третий россиянин хотел бы поменять профессию

 

35% россиян готовы сменить сферу профессиональной деятельности при наличии такой возможности, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В первую очередь, это люди 25-34 лет: поступить подобным образом могли бы 39% респондентов данной возрастной категории.

Женщины в большей мере, чем мужчины, готовы сменить профессиональную деятельность -- 39% и 32% респондентов соответственно.

Больше всего готовность к выбору новой деятельности выражают экономисты (39%), технологи (36%) и бухгалтеры (35%).

44% россиян, в случае возможности выбрать профессию заново, остановились бы на своей нынешней сфере деятельности.

Не поменяли бы профессию на другую 80% программистов, 77% архитекторов и 75% дизайнеров, 70% врачей и 69% психологов, 59% автомехаников и 58% медицинских сестёр.

Меньше всего желающих остаться в своей профессии среди технологов (46%), экологов (45%) и журналистов (44%).



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APN.ru