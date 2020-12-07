Больше половины россиян ощущают угрозу ядерной войны

Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", 53% россиян полагают, что в настоящее время в мире существует угроза военного конфликта с применением ядерного оружия.

Причём среди респондентов в возрасте 46-60 лет такие риски видят почти две трети респондентов (63%),

37% россиян считают, что угроза такого конфликта исходит, в первую очередь, от США (ещё 3% респондентов полагают, что от НАТО в целом).





Однако более трети всех опрошенных россиян (39%) не верят в существование угрозы военного конфликта с применением ядерного оружия; среди сограждан в возрасте 18-30 лет в такое развитие событий не верят больше половины респондентов (55%).