 

18% взрослых россиян не могут обойтись без финансовой поддержки родителей

 

Регулярная финансовая поддержка со стороны родителей необходима почти каждому пятому совершеннолетнему россиянину. 

По данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, это относится к 21% опрошенных женщин и 16% опрошенных мужчин.

Среди россиян, зарабатывающих менее 30 000 рублей в месяц, без денежной помощи родителей не может обойтись каждый четвёртый (24%).


В то же время 25% сограждан постоянно оказывают финансовую поддержку своим родителям, более трети респондентов (36%) делают это по мере необходимости, крайне редко оказывает такую помощь каждый десятый, и только 8% россиян не помогают своим родителям.

Опрос был проведён 11 марта - 7 апреля 2021 года, в 865 населённых пунктах, во всех федеральных округах.


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APN.ru