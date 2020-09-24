 

За полгода от ишемии сердца умерло в 17 раз больше людей, чем от ковида

Академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто сообщил, что за последние полгода от ишемии сердца умерло в 17 раз больше человек, чем от ковида-19:
 
«За шесть месяцев 2020 года в России от коронавируса умерло чуть более 13 тысяч человек. За то же время от острого коронарного синдрома скончались почти 40 тысяч человек, а от ишемической болезни сердца – свыше 220 тысяч человек».

 
 
Шляхто пояснил, что к этому привела "неопределённость", когда больше внимания стали уделять коронавирусной инфекции. На смертность повлияли и изоляция людей пожилого возраста, и закрытие ряда стационаров.
 
Из-за переориентации здравоохранения на ковид-19 увеличивается заболеваемость туберкулёзом, бьют тревогу службы помощи онкобольным. 
 


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APN.ru