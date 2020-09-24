За полгода от ишемии сердца умерло в 17 раз больше людей, чем от ковида

«За шесть месяцев 2020 года в России от коронавируса умерло чуть более 13 тысяч человек. За то же время от острого коронарного синдрома скончались почти 40 тысяч человек, а от ишемической болезни сердца – свыше 220 тысяч человек».

Шляхто пояснил, что к этому привела "неопределённость", когда больше внимания стали уделять коронавирусной инфекции. На смертность повлияли и изоляция людей пожилого возраста, и закрытие ряда стационаров.

Из-за переориентации здравоохранения на ковид-19 увеличивается заболеваемость туберкулёзом, бьют тревогу службы помощи онкобольным.



