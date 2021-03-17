 

"Побочный ущерб". Что пишут в разных странах по поводу смертности от ковид-ограничений

На днях статистическое управление Канады опубликовало доклад об "избыточных смертях" за 2020-й год, и оказалось, что если изначально избыточная смертность была преимущественно смертностью от ковида и касалась стариков, то в последующие месяцы стало поступать всё больше сообщений о смертях более молодых людей, которые так или иначе связаны с ковид-ограничениями и резком уменьшении медицинской помощи. Например, почти на тысячу увеличилась смертность от рака. 
Предполагается, что со временем число смертей из-за неоказанной или отложенной медицинской помощи будет только нарастать, и в перспективе 15 лет превысит смерти от ковида.
 
В США заметно увеличилось число самоубийств в возрастной категории 15-25 лет, в которой насчитывается лишь 1,2% ковидных смертей. Статистика по самоубийствам будет опубликована лишь в 2022 году, но известно, что звонки в службу психологической поддержки участились на 65%, а случаи намеренных самоповреждений (селф-харм) -- на 334%. 
 
В Британии за время ковидокризиса состоялось на 31 миллион меньше посещений врачей общей практики, эта деятельность была перенесена в телефонные и интернет-консультации, что, предположительно, вылилось в 5600 дополнительных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2021 году ожидаются 4500 случаев рака, которых можно было избежать, 12 000 инфарктов и инсультов, которых можно было избежать. Расстройства пищевого поведения у подростков за прошедший год удвоились, в то время как психотерапия, напротив, сократилась на треть.
Зато за время "первой волны ковида" на 30% участились аборты: в отличие от многой другой медицинской помощи, аборты не приостанавливались ни на день, для них достаточно было полученных по почте таблеток. 
 
В России (в Татарстане) сообщается об увеличении во время "самоизоляции" факторов риска: средняя прибавка веса за время карантина составила 2–2,5 кг, выросло потребление алкоголя, и снизилась физическая активность. Уменьшилось число пациентов с сосудистыми проблемами, которые обращались за медицинской помощью. Повлияла приостановка оказания амбулаторной помощи: почти вполовину меньше пациентов, перенёсших острый коронарный синдром и нарушения мозгового кровотока, смогло получить второй и третий этапы реабилитации, вдвое сократилось и число профилактических мероприятий.
 
Сайт, на котором собирается информация о "побочном ущербе" от борьбы с ковидом, -- Collateral Global.  

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