+ 600 женщин могут умереть в Великобритании из-за прекращения диагностики рака груди
- 01.10.2020, 09:08,
- Новости
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Почти миллион женщин в этом году не сделали
жизненно важную для них маммографию, их назначения были отменены из-за карантина.
Это означает, что, например, в Великобритании от рака груди могут умереть 600 женщин, которые не умерли бы, если бы их диагностировали вовремя.
Каждый год в Великобритании выявляется 55 000 случаев рака груди, и 11 500 из них заканчиваются смертью. Ранняя диагностика этого заболевания предельно важна.