 

+ 600 женщин могут умереть в Великобритании из-за прекращения диагностики рака груди

Почти миллион женщин в этом году не сделали жизненно важную для них маммографию, их назначения были отменены из-за карантина. 
 
Это означает, что, например, в Великобритании от рака груди могут умереть 600 женщин, которые не умерли бы, если бы их диагностировали вовремя.
 
Каждый год в Великобритании выявляется 55 000 случаев рака груди, и 11 500 из них заканчиваются смертью. Ранняя диагностика этого заболевания предельно важна. 
 

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россия вышла на первое место в мире по числу женщин среди топ-менеджеров
» Самым популярным мужским именем в Великобритании стало Мухаммед...
» Правительство Великобритании предлагает ужесточить ответственность за компьютерные преступления
» В Приамурье начали готовить первых в российской армии женщин-танкистов
» Великобритания: третий удар по Европе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Татарский, русский и \

Татарский, русский и "родной" – как они изучаются в Татарстане

«4 ноября в Америке начнется война»

«4 ноября в Америке начнется война»

Теперь мы знаем, кто написал сто миллиардов доносов

Теперь мы знаем, кто написал сто миллиардов доносов

Белорусский протест: тренды середины сентября

Белорусский протест: тренды середины сентября

Культура в отсутствие и отсутствие культуры

Культура в отсутствие и отсутствие культуры

Итоги переписи в Белоруссии

Итоги переписи в Белоруссии

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

+ 600 женщин могут умереть в Великобритании из-за прекращения диагностики рака груди

  • 09:08
  • 45

Роспотребнадзор порекомендовал тестироваться на ковид раз в неделю, а Национальный центр травматологии прекратил госпитализацию

  • 20:56
  • 240

Российские расходы на оборону в ближайшие три года составят почти 10 трлн рублей, госинвестиции в промышленность -- 1,6 трлн

  • 20:02
  • 217

Россияне не готовы больше платить, чтобы предотвратить изменение климата

  • 19:41
  • 214

Менее 2% больничных коек в Великобритании заняты пациентами с ковидом

  • 22:21
  • 1 280

Несовершеннолетние самозанятые получат дополнительный налоговый вычет

  • 21:38
  • 333
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru