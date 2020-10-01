+ 600 женщин могут умереть в Великобритании из-за прекращения диагностики рака груди

Почти миллион женщин в этом году не сделали жизненно важную для них маммографию, их назначения были отменены из-за карантина.

Это означает, что, например, в Великобритании от рака груди могут умереть 600 женщин, которые не умерли бы, если бы их диагностировали вовремя.

Каждый год в Великобритании выявляется 55 000 случаев рака груди, и 11 500 из них заканчиваются смертью. Ранняя диагностика этого заболевания предельно важна.











