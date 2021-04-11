Орла ВМС США одели в маску

Орёл ВМС США (US Navy) на официальной странице в Твиттере теперь прячет клюв под маской . Предполагается, что это должно напоминать о ковиде. Возможно также, что орёл в маске должен был послужить укором тем почти 40% морских пехотинцев США (48 000 человек), которые отказались вакцинироваться от ковида, считая вакцины недоработанными и не желая побочных эффектов, скорых или отложенных.

Однако комментаторы назвали орла в маске "слабостью" и предположили, что "Китай, Иран и Россия обмочат штаны, смеясь над нами".

На прошлой неделе в США надели маску на Пасхального зайца , который махал публике с балкона рядом с также обряженным в маску (хотя полностью вакцинированным) президентом Байденом.







