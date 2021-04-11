 

Орла ВМС США одели в маску

Орёл ВМС США (US Navy) на официальной странице в Твиттере теперь прячет клюв под маской. Предполагается, что это должно напоминать о ковиде. Возможно также, что орёл в маске должен был послужить укором тем почти 40% морских пехотинцев США (48 000 человек), которые отказались вакцинироваться от ковида, считая вакцины недоработанными и не желая побочных эффектов, скорых или отложенных.
Однако комментаторы назвали орла в маске "слабостью" и предположили, что "Китай, Иран и Россия обмочат штаны, смеясь над нами". 
 
На прошлой неделе в США надели маску на Пасхального зайца, который махал публике с балкона рядом с также обряженным в маску (хотя полностью вакцинированным) президентом Байденом. 
 

 

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APN.ru