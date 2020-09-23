 

Крупнейшие американские авиакомпании заставляют двухлеток надевать маски и ссаживают, если не слушаются

Все главные американские авиаперевозчики ("Американ Эйрлайнз", "Юнайтед Эйрлайнз", "Дельта Эйрлайнз") ещё в июне ввели правила, по которым все пассажиры, включая детей от двух лет, должны на протяжении полёта носить маску. Это правило, однако натолкнулось на то обстоятельство, что не всех двухлеток можно физически заставить оставаться в маске. 
 
На днях произошёл очередной случай, когда мать не смогла ни уговорить, ни принудить своего двухлетку носить маску, и они были высажены из самолёта. Пассажиры выражали своё сочувствие и признавали, что мать действительно приложила все усилия, чтобы соблюсти правила. Прежде такой случай уже произошёл с матерью шестерых детей, младшая из которых отказалась надеть маску. 
 
В обоих случаях матери в отчаянии спрашивали, должны ли они связать своих детей или прилепить маску к лицу скотчем, но эти риторические вопросы им не помогли. 
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APN.ru