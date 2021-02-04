 

14% работников носят маски добровольно

 

По данным опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, 62% работодателей в РФ требуют от всех своих сотрудников носить маску на территории предприятия, 18% компаний ввели такие требования только для некоторых категорий работников. 

Лишь 20% работодателей не требуют от своих сотрудников носить маску на рабочем месте.


При этом только 14% работников надевают маску добровольно; среди сотрудников в возрасте от 45 лет и старше добровольно надевают маску 20% респондентов. 


Опрос среди работодателей был проведен 27 января - 1 февраля 2021 года в 102 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах, были опрошены 500 респондентов, представляющих кадровый менеджмент.

Опрос среди сотрудников проходил в те же сроки в 361 населённом пункте РФ, во всех федеральных округах. Объём выборки -- 1600 респондентов, работающих на территории работодателя.


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APN.ru