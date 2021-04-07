 

В Израиле резко ограничили анализы на антитела к ковиду, чтобы поощрить вакцинацию

В министерстве здравоохранения Израиля приняли решение резко ограничить возможность сдачи анализов на антитела к ковиду-19. Дело в том, что число желающих сделать такой анализ резко выросло. Выросло же оно потому, что раньше было заявлено, что каждый, у кого обнаружены антитела к ковиду, может получить "зелёный паспорт" даже без вакцинации.  
И тогда израильский минздрав резко изменил условия. С 6 апреля на бесплатные серологические анализы могут рассчитывать лишь две группы населения:
1. Люди со слабой иммунной системой или беременные женщины, которые сомневаются, переболели они в прошлом ковидом или нет. 
2. Выздоровевшие или прошедшие вакцинацию за границей, которые хотят доказать это по прибытии в страну.
Всё прочее население Израиля не сможет сдавать серологические тесты бесплатно в больничных кассах. Целью минздрава, таким образом, является "поощрение вакцинации".
 
Существует также версия, что серологические анализы резко ограничили ещё и потому, что антитела после прививки стали пропадать слишком быстро.
 
Впрочем, антитела нужны только для получения ковидного паспорта, на собственно иммунитет они не влияют или влияют мало, так как клеточный иммунитет от них не зависит.

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APN.ru