В Израиле резко ограничили анализы на антитела к ковиду, чтобы поощрить вакцинацию

В министерстве здравоохранения Израиля приняли решение
резко ограничить возможность сдачи анализов на антитела к ковиду-19. Дело в том, что число желающих сделать такой анализ резко выросло. Выросло же оно потому, что раньше было заявлено, что каждый, у кого обнаружены антитела к ковиду, может получить "зелёный паспорт" даже без вакцинации.
И тогда израильский минздрав резко изменил условия. С 6 апреля на бесплатные серологические анализы могут рассчитывать лишь две группы населения:
1. Люди со слабой иммунной системой или беременные женщины, которые сомневаются, переболели они в прошлом ковидом или нет.
Всё прочее население Израиля не сможет сдавать серологические тесты бесплатно в больничных кассах. Целью минздрава, таким образом, является "поощрение вакцинации".