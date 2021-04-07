В Израиле резко ограничили анализы на антитела к ковиду, чтобы поощрить вакцинацию

у кого обнаружены антитела к ковиду, может получить "зелёный паспорт" даже без вакцинации. В министерстве здравоохранения Израиля приняли решение резко ограничить возможность сдачи анализов на антитела к ковиду-19. Дело в том, что число желающих сделать такой анализ резко выросло. Выросло же оно потому, что раньше было заявлено, что каждый,

И тогда израильский минздрав резко изменил условия. С 6 апреля на бесплатные серологические анализы могут рассчитывать лишь две группы населения: