 

ВОЗ не нашла источника ковида в Ухане и предложила поискать где-нибудь ещё

 
Следующим шагом миссии Всемирной организации здравоохранения, цель которой -- установить источник COVID-19, должны стать поиски доказательств более раннего распространения коронавируса вне Уханя, заявила эксперт ВОЗ Марион Купманс:

"Следующим шагом должны быть поиски доказательств более раннего распространения, везде, где есть указания на возможное наличие вируса...".

Напомним, что ещё в ноябре прошлого года итальянская газета "Корьерре делла сера" сообщала, что антитела к ковиду обнаружены в образцах крови, которые сдавали добровольцы в Институте опухолей в Милане, начиная с сентября 2019 года (с этого времени началось исследование Института опухолей). При этом на момент сдачи образца крови все испытуемые оценивались как здоровые люди.


Эксперты ВОЗ в Ухане приступили к работе 28 января нынешнего года. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на городских рынках Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии, но нигде не нашли признаков, что именно отсюда вышел ковид-19.


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