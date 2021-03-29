Твиттер отцензурировал запись знаменитого эпидемиолога о том, что детям и переболевшим не нужна вакцинация
- 29.03.2021, 21:40,
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Социальная сеть Твиттер подвергла цензуре
запись одного из самых цитируемых в мире эпидемиологов, гарвардского профессора Мартина Куллдорфа о том, что детям и переболевшим людям не нужна вакцинация от ковида.
Под записью появилась пометка, что это ложная информация, и ею стало нельзя поделиться, а также одобрить.
Цензура Твиттера совпала по времени с заявлением главного инфекциониста США Энтони Фаучи о том, что дети должны соблюдать "социальную дистанцию" и носить маски, пока не будут вакцинированы.