Твиттер отцензурировал запись знаменитого эпидемиолога о том, что детям и переболевшим не нужна вакцинация

Социальная сеть Твиттер подвергла цензуре запись одного из самых цитируемых в мире эпидемиологов, гарвардского профессора Мартина Куллдорфа о том, что детям и переболевшим людям не нужна вакцинация от ковида.

Под записью появилась пометка, что это ложная информация, и ею стало нельзя поделиться, а также одобрить.

Абсурда ситуации добавляет то, что Куллдорф является членом официальной рабочей группы , признаваемой в том числе властями США, которая отслеживает безопасность вакцин от ковида.

Цензура Твиттера совпала по времени с заявлением главного инфекциониста США Энтони Фаучи о том, что дети должны соблюдать "социальную дистанцию" и носить маски, пока не будут вакцинированы.