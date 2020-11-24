 

Ещё один врач, пропагандирующий ношение масок, показал, что сам этого не делает

Американец Михаил Варшавский (Mikhail Varshavski), также известный как "Доктор Майк", не сходит с телеэкранов и интернет-ресурсов, рассказывая людям о том, как важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы сдержать распространение ковида-19. Однако когда молодой доктор отправился из Нью-Йорка в Майами, чтобы отпраздновать день рождения, он был заснят в компании одиннадцати молодых девиц и трёх парней, причём ни на нём, ни на одной из его спутниц и спутников не было маски, а также не шла речь ни о какой социальной дистанции. 
 
Ранее на пренебрежении собственными призывами уже попадался Энтони Фаучи, который спустил маску и не соблюдал социальную дистанцию, когда смотрел бейсбольный матч.  
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APN.ru