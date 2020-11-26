 

Собянин: около 50% москвичей имеют иммунитет к ковиду, но это ничего не гарантирует

Порядка 50% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". Он считает, что "сработал популяционный иммунитет, о котором говорят все учёные, специалисты".
 
(Напомним, что Декларацию Грейт-Баррингтон, которую написали учёные-сторонники популяционного иммунитета, на западе стараются игнорировать, считать маргинальной и все надежды возлагают на вакцинацию.)
 
Собянин сослался на "большое достаточное исследование, проведённое в Москве". Тем не менее мэр не выразил желания отказаться от ограничений и особо оговорил, что "никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание".
Он не уточнил, почему оно не последует после вакцинации. 
 


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APN.ru