Собянин: около 50% москвичей имеют иммунитет к ковиду, но это ничего не гарантирует

Порядка 50% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". Он считает, что "сработал популяционный иммунитет, о котором говорят все учёные, специалисты".

(Напомним, что Декларацию Грейт-Баррингтон , которую написали учёные-сторонники популяционного иммунитета, на западе стараются игнорировать, считать маргинальной и все надежды возлагают на вакцинацию.)

Собянин сослался на "большое достаточное исследование, проведённое в Москве". Тем не менее мэр не выразил желания отказаться от ограничений и особо оговорил, что " никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание".

Он не уточнил, почему оно не последует после вакцинации.







