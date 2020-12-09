Россияне стали реже улыбаться при встрече

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил, как изменились способы приветствия россиян в нынешнем году, повторив опрос от 2019 года для оценки влияния пандемии.





В полтора раза снизилась доля россиян, приветствующих друзей и родных поцелуем (с 40% в 2019-м до 27% в 2020-м году).

В два раза увеличилась доля тех, кто говорит, что никогда не целует друзей и родных в знак приветствия. Чаще об этом заявляют мужчины (22% vs 11% среди женщин).





Россияне стали реже жать друг другу руки (с 50% до 38% в 2020 г.) и обниматься (с 55% до 42% в 2020 г.).





И хотя это никак не влияет на опасность заражения, россияне стали меньше улыбаться при встрече с друзьями и родными (с 41% в 2019-м до 34% в 2020 г.). При встрече с деловыми партнёрами наши граждане стали улыбаться ещё реже (46% в 2019-м vs 27% в 2020 г.).



