Безработица в РФ выросла на четверть, доходы населения упали на 3,5%

Численность безработных в России за 2020 год, по предварительным данным, составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя за 2019 год.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%. Считается, что безработица ниже 5% соответствует "естественному" уровню.

Численность официально зарегистрированных безработных в декабре 2020 года составила 2,8 млн человек, в том числе 1,3 млн человек получали пособие по безработице.

В региональных программах на меры по восстановление занятости заложены почти 21 млрд рублей.

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи -- налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом.