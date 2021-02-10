В Московском регионе в 2020 году каждое третье преступление совершено мигрантами

В Московском регионе в прошлом году каждое третье преступление было совершено мигрантами, следует из сборника документов Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2020 года:
В Генпрокуратуре отметили, что с 2016 года в стране преступность среди мигрантов сократилась с 43,9 тысяч до 34,4 тысяч. Большинство преступлений совершается гражданами бывших союзных республик.
В 2020 году число иностранцев в России значительно уменьшилось из-за коронавируса: 2020 году на миграционный учёт было поставлено вдвое меньше иностранцев (9,5 млн), чем в 2019 году.