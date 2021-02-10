 

В Московском регионе в 2020 году каждое третье преступление совершено мигрантами

 

В Московском регионе в прошлом году каждое третье преступление было совершено мигрантами, следует из сборника документов Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2020 года:

«В 2020 году треть совершенных мигрантами преступлений, как и прежде, пришлась на Москву (6,5 тысячи) и Московскую область (5 тысяч). При этом в отличие от области, где количество таких преступлений сократилось на 6,5%, в столице их число увеличилось на 11,3%».

В Генпрокуратуре отметили, что с 2016 года в стране преступность среди мигрантов сократилась с 43,9 тысяч до 34,4 тысяч. Большинство преступлений совершается гражданами бывших союзных республик.

В 2020 году число иностранцев в России значительно уменьшилось из-за коронавируса: 2020 году на миграционный учёт было поставлено вдвое меньше иностранцев (9,5 млн), чем в 2019 году.

 


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